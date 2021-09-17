Михаил Пореченков подрался с попутчиком в аэропорту Салехарда

Находящийся на Ямале в гастрольном туре с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем Михаил Пореченков, подрался в аэропорту Салехарда со своим попутчиком.

По словам очевидцев, инцидент произошел перед вылетом в Ноябрьск. В автобусе, который довозит пассажиров от аэропорта до трапа самолета, между артистом и местным жителем произошла словесная перепалка. Со временем устный конфликт перерос в драку.

Пореченкова и его попутчика разняли другие пассажиры. В результате инцидента никто не пострадал, полицию также не вызывали. Сам полет прошел без происшествий.

О причине конфликта жителя Салехарда и актера неизвестно. Организаторы гастрольного тура и вовсе отрицают факт произошедшего.