Михаил Мишустин назвал выборы в Госдуму важным событием для россиян

Выборы депутатов Государственной думы РФ являются важным событием для всех жителей страны. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр сделал свой выбор путем электронного голосования. В 2021 году оно доступно в Москве, Севастополе, а также на территории Ярославской, Нижегородской, Курской, Мурманской и Ростовской областей.

«Зарегистрировавшимся в системе электронного голосования не нужно посещать избирательный участок, поэтому Михаил Мишустин свой выбор сделал, не покидая рабочего кабинета в Доме правительства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

Голосование за кандидатов в депутаты Госдумы проходит с 17 по 19 сентября. Состав нижней палаты парламента определяется на пять лет.