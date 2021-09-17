Неизвестный с оружием совершил нападение на людей в Нидерландах

Злоумышленник напал на людей с холодным оружием в городе Алмело. От его рук погибли два человека, двое госпитализированы.

По предварительным данным, сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника. Известно, что после нападения два человека погибли, а еще двое пострадавших госпитализированы. За их жизнь борются врачи.

Других сведений о личности злоумышленника нет. Местные СМИ пишут, что у него был арбалет. Обстоятельства преступления выясняются.

Мигранта ранил ножом пять итальянцев в городе Римини. Мужчина совершил преступление на автобусной остановке, когда кондукторы спросили у него билет.