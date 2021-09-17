Владимир Путин оценил выгоду от переезда «Газпрома» в Петербург

Президент РФ Владимир Путин рассказал о преимуществах переноса штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербург, передает ТАСС.

«ПАО "Газпром" в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 млрд рублей, а в следующем году порядка 40 млрд рублей», — заявил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что эти налоговые поступления необходимо направить в первую очередь на развитие Северной столицы.

«Безусловно, важно использовать эти средства на приоритетных направлениях развития города в целом», — указал президент.

Также, по мнению главы государства, необходимо использовать эту возможность так, чтобы результат от увеличения городского бюджета был заметен для жителей города.

«Мне бы очень хотелось, чтобы эти средства были зримыми, чтобы люди, петербуржцы, увидели, что дополнительные серьезные деньги в городском бюджете появились, и чтобы был зримый результат, понятный для горожан результат от их использования», — сказал Путин

Напомним, что решение о переезде компании из Москвы в Санкт-Петербург было принято на годовом собрании акционеров 25 июня. До этого момента «Газпром» был зарегистрирован в Москве на улице Наметкина, 16.