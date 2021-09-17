Правительство ФРГ сообщило о решении Меркель проголосовать на выборах по почте

Канцлер Германии Ангела Меркель будет голосовать на выборах в бундестаг по почте. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Политик, отвечая на вопросы прессы, заявил, что представители СМИ не будут приглашены на избирательный участок, где Меркель отдаст свой голос. По его словам, канцлер Германии решила воспользоваться голосованием по почте.

«Я могу вам только сообщить факт — она использует голосование почтой», — сказал политик.

Зайберт также отказался говорить причины, по которым было принято соответствующее решение.

Голосование по почте в Германии началось еще в августе. Очная часть избирательного процесса состоится 26 сентября.