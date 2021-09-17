Регионы Дальнего Востока отчитались о явке в первый день голосования на выборах

Избирательные участки на Дальнем Востоке завершили первый день работы на думских выборах. Явка составила от 7,7 до 31,5%

В Приморье на 15.00 (08.00 мск) явка составила 7,74%, а на Чукотке к концу дня — 31,5%. На Камчатке проголосовали более 39 тысяч избирателей, а в Бурятии — свыше 67 тысяч.

Голосование на парламентских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. За избирательным процессом следят около 250 тысяч наблюдателей. Участки для голосования работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. Дистанционное голосование доступно на территории семи субъектов РФ: Москвы, Севастополя, а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.