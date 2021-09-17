Президент Польши заявил, что узнал о дате несостоявшейся встречи с Меркель из СМИ

Польский президент Анджей Дуда узнал о дате несостоявшейся встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель из СМИ. Об этом лидер республики рассказал журналистам.

Немецкий канцлер прибыла в Варшаву 11 сентября в рамках рабочего визита. Она планировала встретиться с президентом Польши, однако не смогла этого сделать из-за несовпадения графиков политиков, о чем немецкая сторона была проинформирована в последний момент.

«Я могу выразить только изумление, что так это дело было организовано таким образом. Фактически было так, что о дате встречи с Ангелой Меркель мы были проинформированы через СМИ», — отметил Дуда.

Президент объяснил, что в тот день участвовал в важных торжествах в Катовице, которые были согласованы с профсоюзом Солидарность несколькими месяцами ранее. Он также выразил сожаление в связи с тем, что не встретился с Меркель в прошлую субботу.