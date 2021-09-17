Минцифры: сервисы электронного голосования успешно защитили от хакерских атак

Сайт дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму подвергся хакерским атакам. Установлено, что из производили из-за рубежа.

По предварительным данным, больше количество DDoS-атак на сервисы произошло с территории Германии и Украины. А около 70% всех атак произошли с IP-адресов из США.

«Пока система защиты ДЭГ ее отбила, хотя пользователи отмечали временные задержки», — отметил глава Рабочей группы по наблюдению за дистанционным голосованием Александр Малькевич.

Первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва проходит на территории РФ. Граждан страны ждут на участках с 17 по 19 сентября. Результаты голосования озвучат 20 сентября.

В 2021 году мероприятие решено проводить в течение нескольких дней, чтобы рассредоточить поток людей на избирательных участках. Такая мера позволит избежать заражения COVID-19.