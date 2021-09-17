Хоккеист Вячеслав Фетисов проголосовал в Домодедове

Легендарный хоккеист, политический и спортивный деятель Вячеслав Фетисов пришел на избирательный участок в Домодедове вместе с супругой.

Фетисов опустил бюллетень в урну для голосования и признался, что всегда ходит на выборы вместе с женой. Хоккеист считает, что каждый гражданин должен обязательно высказать свою позицию. Для семьи спортивного деятеля день выборов всегда был настоящим праздником.

В Домодедове открыты 104 избирательных участка. С 17 по 19 сентября в стране проходят выборы различных уровней. Граждане России выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, а также глав девяти субъектов РФ.