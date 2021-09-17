Путин указал на необходимость провести единовременную выплату блокадникам Ленинграда

Блокадники Ленинграда и награжденные за оборону города в годы Великой Отечественной войны должны получить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Такое предложение озвучил президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

По его словам, в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни граждане России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», должны получить по 50 тысяч рублей. Инициатива касается как проживающих в РФ, так и в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

«Поддержка блокадников это наш священный, нравственный долг», — подчеркнул глава государства.

Ранее российский лидер выступил с предложением распространить на сотрудников правоохранительных органов и курсантов единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.