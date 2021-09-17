Путин призвал граждан не забывать о ревакцинции

Президент РФ Владимир Путин призвал россиян не забывать о необходимости повторной вакцинации от коронавируса. Обращение к гражданам прозвучало на онлайн-встрече российского лидера с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает ТАСС.

«Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, пресс-службы некоторые не следили за этими титрами, которые должны защищать [от COVID-19], и вот результат», — прокомментировал Путин.

Вчера, 16 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии Путина в связи с его уходом на самоизоляцию. По его словам, вынужденные меры защиты от COIVD-19 никак не повлияли на работоспособность главы государства.

«Скажу так: и Путин, и "Спутник V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника V" доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», — сказал Песков.

Напомним, что Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении.