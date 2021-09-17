В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отдел полиции

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейского. Мужчина был соседом погибших.

Полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого и стали преследовать его по трассе. Когда житель Воронежской области стал оказывать вооруженное сопротивление, его ранили.

По предварительным данным, 53-летний подозреваемый убил знакомую семью, а потом подорвал входную дверь здания ОМВД России по Лискинскому району. После этого он скрылся на автомобиле «Нива». В ходе проверки стало известно, что на злоумышленника зарегистрированы нарезное и гладкоствольное ружья.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное по четырем статьям УК РФ, в центральный аппарат ведомства.