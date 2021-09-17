Рамзан Кадыров пришел на избирательный участок вместе с семьей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял участие в голосовании на выборах в Госдуму восьмого созыва. Он пришел на избирательный участок вместе с семьей.

Кадырова, отдавшего свой голос, сопровождала мать, которая тоже опустила бюллетень в урну. Кроме того, в процессе голосования рядом с главой республики находился маленький сын.

Рамзан Кадыров также пообщался с журналистами и ответил на некоторые вопросы. Например, он объяснил, почему в Чечне наблюдается стабильно высокая явка на выборах.

«У нас есть семейные, религиозные, общественные институты, которые очень много работают для того, чтобы довести до людей, что мы должны выбирать свое будущее сами», — отметил глава республики.

Выборы в Госдуму проводятся в России в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Последние голоса будут отданы вечером воскресенья в Калининградской области. Центризбирком рассчитывает, что предварительные итоги голосования удастся подвести уже 20 сентября.