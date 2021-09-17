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Телеврач Малышева назвала метод определения продолжительности жизни мужчины по талии

Телеврач Малышева назвала метод определения продолжительности жизни мужчины по талии

Продолжительность жизни мужчины можно определить по объему его талии, заявили в эфире программы «Жить здорово!» врач и телеведущая Елена Малышева и невролог Дмитрий Шубин.

Если обхват талии мужчины больше одного метра, то это является признаком ожирения и говорит о снижении основного мужского гормона — тестостерона. Он отвечает за продолжительность жизни мужчины, пояснил невролог.

«Есть классическое исследование, проведенное шведскими учеными. Они оценивали тестостерон — главный мужской половой гормон, который обеспечивает здоровье и продолжительность жизни мужчины», — уточнил Шубин.

Если талия у мужчины не превышает 94 сантиметров, то это считается нормой, до 102 сантиметров означает уменьшение тестостерона на 50%. Объем талии больше 102 сантиметров говорит о снижении мужского гормона на 80–90%, добавил Шубин. Врачи посоветовали мужчинам внимательнее следить за уровнем тестостерона.

Этот гормон также оказывает влияние на выработку антител при коронавирусной инфекции. У мужчин защита вырабатывается меньше из-за тестостерона, поэтому смертность выше, чем среди заболевших женщин, пишет телеканал «360».