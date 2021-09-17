Татьяна Буланова проголосовала на избирательном участке в Петербурге

Певица Татьяна Буланова появилась на избирательном участке Василеостровского района Петербурга.

Звезда эстрады приехала, чтобы отдать свой голос на выборах. Какой кандидат удостоился симпатий артистки — неизвестно. Впрочем, не исключено, что в «думском» бюллетене Татьяна Ивановна проголосовала за себя.

Что касается выборов депутатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, артистка тонко намекнула, что лично знакома с человеком, за которого отдала голос.

Буланова не стала пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора и предстала перед членами избирательной комиссии в респираторе.

ИА Политика Сегодня / Анастасия Болбат

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров пришел проголосовать на избирательный участок вместе с семьей.