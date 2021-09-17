Ученый Максим Шугалей отдал свой голос на думских выборах в Петербурге

Социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей проголосовал на выборах депутатов Госдумы.

Шугалей отдал голос в Выборгском районе Санкт-Петербурга на избирательном участке № 292. Социолог призвал россиян последовать его примеру и сделать волеизъявление. Глава ФЗНЦ выразил уверенность, что выборы 2021 года будут прозрачными и честными.

«Все, что мы можем сейчас сделать для нашей страны — это спокойно прийти и сделать волеизъявление», — подчеркнул Шугалей.

Выборы в Государственную думу проходят с 17 по 19 сентября. Такое решение было принято ЦИК РФ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Гражданам РФ также предстоит выбрать депутатов законодательных органов власти разного уровня в 39 субъектах страны и руководителей девяти регионов.