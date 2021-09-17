Председатель ЦИК Памфилова оценила возможность провокаций на думских выборах

Провокаторов на выборах в Госдуму будет не мало, однако им будет дан решительный бой. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Руководитель комиссии предположила, что в ходе выборов будут происходить провокации.

«Если они найдут какие-то нарушения, мы им только спасибо скажем. Ну а провокаторам тоже будем бой давать», — сказала Памфилова.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. За процессом следят 250 тыс. наблюдателей. Итоги выборов будут известны не ранее 20 сентября.

Ранее представитель Совета по правам человека (СПЧ) России Александр Брод оценил обстановку на думских выборах. По его словам, члены СПЧ не обнаружили серьезных нарушений в ходе избирательного процесса.