Более 500 тысяч москвичей проголосовали на думских выборах в онлайн-формате

Избиратели из Москвы активно голосуют на выборах в Государственную думу при помощи дистанционного формата.

Согласно имеющимся данным, в первые часы после старта выборов более 500 тысяч москвичей уже отдали свои голоса. Всего участвовать в онлайн-голосовании намерены участвовать более двух миллионов жителей столицы.

Как сообщал официальный сайт мэра Москвы, за это время система зафиксировала огромное количество запросов — около 47 тысяч в секунду. Это связано с большой популярностью электронного голосования среди москвичей. При этом стоит отметить, что жители некоторых районов столицы также принимают участие в выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Щукина.

Также стоит отметить, что согласно прогнозу заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева, 17 сентября отдать свой голос дистанционно смогут 75-80% избирателей, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование.