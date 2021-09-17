Минцифры России сообщило о DDOS-атаках на систему электронного голосования

Специалисты Минцифры России зафиксировали DDOS-атаки из-за границы на систему онлайн-голосования в первый день думских и иных выборов в РФ.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на инфраструктуру электронного голосования идет серьезная хакерская атака. Половина злоумышленников, судя по IP-адресам, находится на территории Соединенных Штатов. Специалисты зафиксировали в том числе атаку на сервисы и из Германии, а также Украины.

«Атака была, судя по всему, хорошо спланирована – если судить по ее эшелонированному характеру», — сообщил руководитель Рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич в Telegram-канале.

По его словам, система защиты ДЭГ справилась с DDOS-атакой и отбила ее. Но временные задержки в голосовании все равно присутствовали. Их заметили пользователи и эксперты.

Думские и иные выборы в России проходят с 17 по 19 сентября из-за пандемии коронавируса. Все желающие могут отдать свой голос на избирательных участках в своем населенном пункте. Предварительные результаты появятся не раньше 20 сентября.