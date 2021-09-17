Подросток из Карелии не справился с управлением мотоцикла и погиб

Несовершеннолетний водитель мини-мотоцикла погиб на трассе в Муезерском районе Карелии. Полиция инициировала проверку.

По данным ГИБДД , 15-летний подросток совершил наезд на автомобиль УАЗ, который стоял у края проезжей части. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи собирались доставить пострадавшего в больницу, однако он умер.

Вместе с юношей ехала 13-летняя девочка. Ее осмотрели специалисты. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель мотоцикла не имел прав на управление транспортным средством. Оба ребенка не использовали шлемы. Позднее следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Школьница ранее погибла под колесами легкового автомобиля в Ростовской области. Она двигалась на велосипеде по обочине проезжей части и не заметила иномарку.