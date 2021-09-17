ЦИК зафиксировала всего восемь случаев нарушений мер по коронавирусу на выборах в России

Наблюдатели зафиксировали восемь случаев нарушения противоэпидемических правил на избирательных участках России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Голосование за кандидатов в Госдуму проходит с соблюдением всех мер по нераспространению коронавируса. Почти все сотрудники избирательных участков прошли вакцинацию и имеют антитела к заболеванию. Единичные случаи нарушения требований по COVID-19 связаны с защитными масками, уточнила Попова.

«Могу сказать, что таких прецедентов у нас восемь, часть подтвердилась, часть нет, но в основном это масочный режим», — цитирует Попову ТАСС.

Роспотребнадзор проанализировал опыт проведения голосований на фоне пандемии коронавируса в других странах и рекомендовал разделить мероприятие на три дня. Этот шаг позволил избежать большого скопления людей.