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Находящийся на самоизоляции Путин чувствует себя хорошо

Находящийся на самоизоляции Путин чувствует себя хорошо

Самочувствие главы российского государства Владимира Путина хорошее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин самоизолировался из-за случаев коронавируса в своем окружении. Несмотря на это, он продолжает работать в онлайн-режиме, принимая дистанционное участие в различных мероприятиях. Что касается заболевших, коронавирус не отразился на их работе, подчеркнул Песков.

«Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого, у кого-то проходит бессимптомно, а у кого-то совсем в легкой форме, потому что так или иначе все были привиты», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Известно, что из-за самоизоляции глава российского государства Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах в Госдуму в режиме онлайн. Кремль проинформирует общественность, как только это произойдет.