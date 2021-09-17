Представитель СПЧ Брод рассказал, как проходят парламентские выборы в России

Специалисты из Совета по правам человека находятся в 11 регионах России. Они следят за проведением региональных и думских выборов.

Об этом журналистам РИА Новости сообщил представитель СПЧ Александр Брод. Он рассказал, что парламентские выборы на территории государства проходят без нарушений. Фиксируются локальные сложности и некоторые проблемы с дистанционным электронным способом голосования. Однако эти случаи решаются. Серьезных нарушений нет, добавил Брод.

Региональные и думские выборы в России начались 17 сентября. Процедура будет длиться три дня. Избиратели смогут проголосовать также 18 и 19 сентября. Результаты станут известны не раньше 20 сентября. На выборах присутствуют порядка 250 тысяч наблюдателей. Среди них и специалисты международных организаций.