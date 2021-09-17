Глава ЦИК заявила, что трехдневное голосование приживается в России

Трехдневное голосование приживается в России. Такое заявление сделала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

После текущих выборов Памфилова планирует поднять вопрос организации учебного процесса в школах при трехдневном голосовании. Глава ЦИК намерена продолжать высказывать свои идеи на этот счет.

«Нам надо будет ставить вопрос о том, как нам эффективно развести процессы обучения в школах и голосования», — отметила Памфилова в информационном центре ЦИК.

Выборы в Госдуму в 2021 году проходят 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с этим мероприятием проходят прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. Итоги голосования подведут 20 сентября.