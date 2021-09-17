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Буланова поделилась впечатлениями после голосования на выборах

Буланова поделилась впечатлениями после голосования на выборах

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова, которая намерена представлять интересы петербуржцев в нижней палате российского парламента, рассказала о впечатлениях после голосования. Днем 17 сентября она приехала на участок в Василеостровском районе Северной столицы, где когда-то голосовала на президентских выборах.

«[Для меня это] завершение этапа. Или начало нового этапа. Пока никаких планов нет, все будет по результатам выборов. Тогда уже можно планы строить», — поделилась Буланова с корреспондентом «ПС».

По мнению артистки, проголосовать нужно обязательно: есть «недобросовестные люди, которые неявку каких-то избирателей могут использовать в своих целях».

Буланова поделилась впечатлениями после голосования на выборах
ИА «Политика Сегодня»  / Анастасия Болбат

Певица сообщила, что отдала свой голос за человека, которого «знает лично».

Гражданам, даже скептически настроенным по отношению к демократическим процедурам, она посоветовала все-таки найти своего кандидата или партию, на которую можно «возлагать надежды».

Ранее свой голос на выборах в Госдуму отдали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Чечни Рамзан Кадыров, хоккеист Вячеслав Фетисов и ученый Максим Шугалей.