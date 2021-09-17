В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и губернатора Петербурга

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что 17 сентября у президента запланирован международный телефонный разговор. После Путин планирует провести встречу с губернатором Петербурга Бегловым. Событие состоится в режиме видеоконференции.

Ранее Дмитрий Песков сообщал о предстоящей встрече Владимира Путина с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. По словам представителя Кремля, событие состоится в режиме видеоконференции 20 сентября.