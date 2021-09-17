Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал свой голос на выборах в Госдуму

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл стал участником думского голосования, посетив Патриаршую и Синодальную резиденции Данилового монастыря в столице.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал свой голос за одного из кандидатов в депутаты Государственной думы в первый день выборов. Священнослужитель предпочел поучаствовать в голосовании в традиционном формате, очно. Для этого участок посетили председатель и секретарь Участковой избирательной комиссии №1754.

Заявление Владыки было принято вне помещения участка после того, как патриарх показ документ, удостоверяющий личность. Затем он заполнил бюллетень и опустил ее в урну для голосования.

Думские выборы стартовали на территории России в пятницу . Они продлятся три дня, после чего начнется подведение итогов. В этом году своих кандидатов в нижнюю палату Федерального собрания и парламенты субъектов РФ представили 14 партий.