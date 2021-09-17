Глава Калининградской области Алиханов заполнил избирательный бюллетень

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов с супругой Дарьей проголосовали на выборах в Госдуму. Они привели на избирательный участок младшего сына.

Семья пришла в пункт голосования по месту жительства. Алиханов с женой заполнили бланки и опустили их в комплексы обработки избирательных бюллетеней. Такие аппараты установлены в трех районах Калининграда.

Россияне с 17 по 19 сентября могут проголосовать за депутатов Государственной думы. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Результаты будут известны не ранее 20 сентября.

В Калининградской области жители также выбирают депутатов местного парламента и окружных советов. В регионе открыт 651 пункт голосования.