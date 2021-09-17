Песков считает обоснованным удаление приложения «Навальный» из магазинов Google и Apple

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков полностью поддержал удаление приложения «Навальный» из App Store и Play markert. Чиновник напомнил, что программа была вне закона в России.

Песков обратил внимание, что компании Apple и Google получали ранее уведомления, в которых обосновывалась, почему приложение «Навальный» является незаконным.

Отметим, что через данную программу распространялась информация экстремистского характера. Также через это приложение можно было оказывать влияние на ход выборов в России.