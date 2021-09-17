«Тысячи запросов в секунду». Как в России проходит электронное голосование

Первый день всероссийского голосования выявил регионы с самыми активными избирателями: Чукотка, Югра и Камчатка выбиваются в лидеры по показателям явки. В спину им дышит Москва, где к полудню количество желающих отдать свой голос исчисляется тысячами, причем каждую секунду.

Об этом прессе рассказал председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. По его словам, серьезных нарушений во время открытия избирательных участков сотрудники штаба не нашли. Успешно стартовала и столичная платформа дистанционного электронного голосования.

«У нас 47 тысяч запросов в секунду. Выстраивается очередь для обработки, всем показывают "часики", но мы так и ожидали. Более активно голосуют электронные избиратели по выборам в Мосгордуму, явка уже 3%, на голосовании в Госдуму — 1–2%, в зависимости от избирательного округа», — заявил Венедиктов.

При этом режим онлайн выбирают не только рядовые граждане, но и 88% столичных наблюдателей, которые зарегистрировались через сервис «Мобильный избиратель». Голосование через интернет в этом году предусмотрено только для семи субъектов РФ: Ярославской, Нижегородской, Курской, Мурманской, Ростовской областях, а также Севастополя и Москвы.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что электронная явка превысила все ожидания. В шести регионах, несмотря на будний день, показатель уже превышает 30% от общего числа подавших заявки. Булаев прогнозирует рост до 80% к вечеру 17 сентября.

«Раньше такой активности не было», — обратил внимание Булаев.

Президент Владимир Путин, согласно заявлению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, тоже предпочел проголосовать удаленно.

kremlin.ru / Администрация президента России

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московского бюро по правам человека Александр Брод в беседе с «Политикой сегодня» подтвердил, что у электронного голосования действительно много плюсов, соблазнительных для активных и, по большей части, молодых россиян. Однако сам правозащитник предпочел традиционный способ голосования.

«Я буду голосовать на избирательном участке, но пока веду мониторинг избирательной кампании, работаю с регионами. <…> Мы видим и хорошую явку на избирательных участках, например, Дальнего Востока, Уральского и Сибирского федеральных округов. Онлайн-голосование хорошо себя показывает, поскольку это удобно, привлекает внимание мобильных людей. У нас люди положительно воспринимают новшества и активно их используют», — уверен Брод.

Собеседник «ПС» добавил, что систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) неоднократно тестировали, поэтому с наплывом пользователей электронный механизм успешно справляется. Впрочем, возможность проголосовать через телефон или планшет привлекла не только избирателей, но и желающих сорвать первый день голосования.

Алексей Венедиктов доложил журналистам, что за первые несколько часов ДЭГ подверглась нескольким DDOS-атакам. Злоумышленникам не удалось пробить виртуальную защиту, и сейчас система работает в штатном режиме. Из-за восстановительных работ время ожидания в электронной очереди может увеличиться до пяти минут, посетовал Венедиктов.