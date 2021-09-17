Либерально-демократическая партия Японии назвала четырех кандидатов на пост премьер-министра

Правящая Либерально-демократическая партия Япония определилась с четырьмя кандидатами на пост премьер-министра. Среди них — две женщины.

Также почти все кандидаты на звание лидера ЛДПЯ уже занимали должности в кабмине. Таро Коно возглавлял дипломатическое и оборонное ведомства, Фумио Кисида также уже занимал кресло министра иностранных дел. Санаэ Такаити в свою очередь возглавляла министерства по общенациональным делам, а Сэйко Нода занимала должность заместителя генсека партии.

Обсуждение нового главы правительства Японии началось после того, как действующий глава кабмина Кацунобу Като отказался баллотироваться на новый срок. Должность главы правительства Страны восходящего солнца он занимает с 16 сентября 2020 года. Новый лидер ЛДПЯ будет объявлен 4 октября.