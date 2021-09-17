Владимир Путин проведет онлайн-совещание с Эллой Памфиловой 20 сентября

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков анонсировал онлайн-совещание президента Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой 20 сентября.

Глава государства в режиме онлайн-конференции обсудит с председателем Центральной избирательной комиссии России, как прошли думские и иные выборы на территории страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы, которые начались сегодня», — пояснил Песков.

Россияне могут отдать свой голос на думских и иных выборах с 17 по 19 сентября. В этом году голосование проходит в течение трех дней из-за пандемии коронавируса. Избирательный процесс завершится вечером в воскресенье, когда выбор сделают жители Калининградской области. Предварительные итоги станут известны не ранее 20 сентября.