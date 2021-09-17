Путин отдаст свой голос на выборах в Госдуму онлайн

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин будет голосовать на думских выборах в режиме онлайн.

Президент России Владимир Путин находится на самоизоляции из-за большого количества заражений коронавирусом в своем окружении. По словам заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Пескова, глава государства будет голосовать онлайн.

«Президент будет голосовать на электронном голосовании», — заявил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Жители России смогут принять участие в думских и иных выборах с 17 по 19 сентября. Избирательный процесс завершится вечером 19 сентября, а предварительные итоги будут известны не раньше следующего дня.