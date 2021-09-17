В Лондоне умер создатель карманного калькулятора и компактного компьютера Синклер

Британский изобретатель и предприниматель Клайв Синклер скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, передает газета Guardian со ссылкой на родственников покойного.

Создатель карманного калькулятора и компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер умер у себя дома с Лондоне, сообщила его дочь. Чем именно болел известный изобретатель не известно.

Свой первый карманный калькулятор Синклер выпустил в 1972 году. Изобретение получило награду за дизайн и был выставлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Настоящую популярность британцу принесло создание «самого маленького и самого дешевого домашнего компьютера в мире». Стоимость ZX Spectrum была не более 100 фунтов. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер подарила этот компьютер японскому коллеге в качестве символа британского технологического развития.