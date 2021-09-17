Эстония разрешила въезд для привитых «Спутником V» россиян

Привитые российским препаратом от коронавируса «Спутник V» граждане могут посещать Эстонию, заявили в посольстве страны в РФ.

Решение, что Эстония признает иностранные вакцины от коронавируса, распространяется и на препарат «Спутник V», заявили представители дипломатической миссии, пишет РИА Новости. Привитым россиянам не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19 и соблюдать самоизоляцию.

Привитые граждане могут принимать участие во всех мероприятиях на территории Эстонии, где нужно предъявлять документ о вакцинации, отмечает телеканал «360». Эстония стала одним из первых государств, где одобрили въезд привитых «Спутником V» лиц.