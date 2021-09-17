Политолог-американист Дмитрий Дробницкий высказался о новом объединении AUUKUS

По словам эксперта, идея не новая и обсуждалась еще в 2015 году, до Brexit.

Тему поднимали еще при Бараке Обаме — уже тогда говорили о Тихоокеанском «развороте». К тому же, Австралия хочет быть участником подобных союзов для того, чтобы «насолить» Китаю, сообщает издание PolitOnline.

«Другое дело, что все объявляемое, создаваемое, анонсируемое американской администрацией несет на себе печать незавершенности и обреченности. Понятно, что на это повлиял провальный вывод войск США из Афганистана. Уже ясно, что нынешняя администрация не справилась вообще ни с одной задачей, которые перед ней стоят. В общем, такой союз — давнишняя задумка. Анонсировать можно все, что угодно — но вопрос в том, как он будет действовать», — рассказывает Дробницкий.

Напрашивается вопрос, продолжает эксперт:что под это партнерство, под это стратегическое сотрудничество будет «подложено»?