Путин: в пандемию на поддержку населения было направлено порядка 3 трлн рублей

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за время пандемии COVID-19 было направлено 3 трлн рублей на поддержку населения и экономики. Это составляет свыше 4,5% от ВВП страны.

Данное заявление Владимир Владимирович сделал во время выступления на видеоконференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, деньги были потрачены на «сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми».

Также Путин затронул в своем выступлении и необходимость стимулирования роста экономики. Для этого, считает он, необходимо развитие цифровизации. Также в стране нужно начать применять экологически чистые технологии в более крупных масштабах, а также внести ряд изменений в сферах государственного управления, связи, транспортна и многих других.