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Жириновский отдал голос онлайн из Общественного штаба по наблюдению за выборами

Жириновский отдал голос онлайн из Общественного штаба по наблюдению за выборами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Политик выразил свою волю дистанционно.

Жириновский отдал голос в онлайн-режиме прямо из Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Лидер партии воспользовался для этого планшетом. Политик отметил, что всегда выступал за электронные средства.

«Мой голос ушел в мировое информационное пространство», — добавил Жириновский.

Лидер ЛДПР назвал Россию самой демократической страной. Он проголосовал за кандидата в своем одномандатном округе, а также по партийному списку.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва проводятся в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Последние голоса будут приняты вечером воскресенья в Калининградской области. Центризбирком планирует подвести предварительные итоги выборов уже в понедельник.