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Губернатор Пермского края Махонин отдал свой голос на парламентских выборах

Губернатор Пермского края Махонин отдал свой голос на парламентских выборах

Глава Пермского края Дмитрий Махонин проголосовал на выборах в Госдуму. Об этом политики сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.

Махонин отдал свой голос на выборах в местный городской думы, а также краевого совета и регионального парламента. В соцсетях губернатор призвал сограждан проявить гражданскую ответственность и последовать его примеру.

«Знаю, что жители края неравнодушные и ответственные люди. Поэтому рассчитываю, что вы реализуете свое конституционное право. Каждый голос может стать решающим и повлиять на наше будущее. Я свой выбор уже сделал», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Выборы в Государственную думу VIII созыва, а также региональные парламенты пройдут с 17 по 19 сентября. Голосование проходит как в очном, так и в дистанционном формате. В онлайн-голосовании, определяющем состав федерального законодательного органа, могут принять граждане РФ, находящиеся как на родине, так и за рубежом. К примеру, в Донецкой Народной Республике открыто около 250 инфоцентров, в которых россияне могут отдать свой голос.