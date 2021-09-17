Заместитель главы ЦИК Булаев заявил о высокой явке на онлайн-голосование в России

Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в России составляет уже более 30%. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Николай Булаев.

Анализ провели в шести регионах, где доступно ДЭГ. Около трети записавшихся уже отдали свои голоса за депутатов Госдумы.

«В целом активность большая», — подчеркнул Булаев.

Думские выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Дистанционное голосование доступно жителям Севастополя, Нижегородской, Курской, Ростовской, Мурманской и Ярославской областей. Для участия в ДЭГ нужно было регистрироваться заранее.