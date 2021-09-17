Замглавы Минобороны РФ Булгаков проголосовал на выборах в Госдуму

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы.

В России стартовали выборы, которые будут проходить с 17 по 19 сентября. Всего в стране пройдет почти 4,5 тысячи избирательных кампаний разного уровня. Россиянам предстоит выбрать новый состав Госдумы, а в девяти регионах пройдут выборы губернаторов. Кроме того, состоятся выборы муниципального уровня и депутатов заксобраний.

Ранее в выборах принял участие глава Минобороны России Сергей Шойгу, проголосовав на избирательном участке, который действует на территории 45-й отдельной бригады спецназа Воздушно-десантных войск РФ. Также в голосовании приняли участие начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.