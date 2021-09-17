Путин: вывод американских войск из Афганистана можно сравнить с бегством

Поспешный вывод войск США из Афганистана можно назвать бегством. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите ШОС.

Глава государства отметил, что странам — членам Шанхайской организации сотрудничества необходимо придерживаться согласованной линии по Афганистану после обострения ситуации. Вывод американских войск из республики можно сравнить с бегством, подчеркнул Путин. По его словам, также следует задействовать потенциал содружества для блокировки терроризма, наркотрафика и экстремизма.

Российский лидер добавил, что необходимо стимулировать афганские власти к выполнению ими обещаний. По словам президента, речь идет об установлении мира, нормализации общественной жизни и обеспечении безопасности гражданам.