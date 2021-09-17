Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов отдал свой голос на выборах в Госдуму

Глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы.

Ранее свой голос на избирательном участке отдал министр обороны России Сергей Шойгу. По словам главы военного ведомства, в голосовании принимают участие все округа и флота, так как выборы являются важной и ответственной задачей для каждого российского военнослужащего.

«Традиционно в вооруженных силах все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда», — отметил Шойгу.

Голосование за депутатов Госдумы проходит с 17 по 19 сентября. Избирательный процесс завершится вечером воскресенья после закрытия участков в Калининградской области. Предварительные итоги голосования должны быть подведены уже 20 сентября.