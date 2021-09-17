Кемеровских избирателей на участках угощают капкейками

Жители Кемерова продолжают голосовать на выборах в Госдуму восьмого созыва, а также за кандидатов в депутаты горсовета. На избирательных участках их впервые угощают капкейками.

На территории столицы Кузбасса открыты 204 избирательных участка, куда с самого утра приходят местные жители. После того, как кемеровчане делают свой выбор, их угощают кондитерским изделием — капкейками. По данным пресс-службы правительства администрации Кемеровской области, сладость получают те горожане, которые принимают участие в выборах впервые.

Губернатор региона Сергей Цивилев отдал свой голос за понравившегося кандидата утром 17 сентября. На голосование он пришел с женой Анной. Глава Кузбасса успел оценить в том числе обстановку на участке.

Думские и иные выборы в этом году проходят с 17 по 19 сентября из-за пандемии коронавируса. Результаты всеобщего голосования будут известны не ранее 20 сентября.