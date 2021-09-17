В Пекине представили девиз зимней Олимпиады

Организационный комитет зимней Олимпиады 2022 года в Пекине представил девиз будущих соревнований. Игры пройдут под слоганом «Вместе ради общего будущего».

Данный девиз был выбран Оргкомитетом зимней Олимпиады 2022 года в контексте глобальных мер, предпринимаемых в борьбе с пандемией коронавируса. Терпимость, единство, мир и прогресс — это основополагающие пропаганды олимпийского духа. Слоган отражает позицию достижения общей цели, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В ходе соревнований будет разыграно 109 комплектов наград. Из-за пандемии коронавируса на трибунах не будет зрителей — аналогичная мера была принята в Токио во время летней Олимпиады. Столица Китая станет первым городом в истории, где проходили и летние, и зимние Игры.