Врио главы Ульяновской области Русских принял участие в думских выборах

Региональные и думские выборы стартовали в Ульяновской области. В процедуре принял участие и временно исполняющий обязанности главы субъекта Алексей Русских.

Врио главы Ульяновской области вместе с супругой проголосовали в селе Карлинское. Они прибыли на избирательный участок в первый день процедуры, сообщил Русских в Instagram.

Выборы глав регионов и депутатов в Госдуму в России будут длиться три дня. Граждане смогут воспользоваться своим правом 17, 18 и 19 сентября. Решение о многодневной процедуре принято из-за эпидемиологической обстановки в стране, уточнила ранее глава ЦИК Элла Памфилова.

Результаты голосования станут известны не раньше 20 сентября. За выборами будут следить порядка 250 000 наблюдателей.