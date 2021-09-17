Андрей Турчак проголосовал в Петербурге на выборах в Госдуму

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в Московском районе Санкт-Петербурга.

Политик утром 17 сентября прибыл на избирательный участок №1389 в школе №537.

«Мне кажется, мой выбор очевиден. Я проголосовал за будущее нашей страны, за ее развитие, за развитие своего родного города», — сказал политик после того, как опустил в урну заполненные бюллетени.

На избирательном участке, куда пришел Турчак, находились другие избиратели. Граждане продолжают приходить, чтобы отдать свой голос.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. За процессом голосования следят около 250 тыс. наблюдателей. Результаты выборы будут известны не ранее 20 сентября.