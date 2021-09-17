Министр обороны РФ Сергей Шойгу проголосовал на думских выборах

Генерал армии Сергей Шойгу заявил, что для каждого военнослужащего участие в выборах является ответственной и важной задачей. Свой голос он отдал утром 17 сентября.

Сергей Шойгу посетил избирательный участок в 45-й отдельной бригаде специального назначения Воздушно-десантных войск, где сделал свой выбор. После того, как министр обороны РФ опустил в урну бюллетень, он дал небольшой комментарий журналистам.

«Традиционно в Вооруженных Силах, все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда», — заявил Сергей Шойгу.

Министр пояснил, что руководящий состав Вооруженных Сил голосует на участках, открытых на территории воинских частей. Несмотря на то, что практически все военнослужащие вакцинированы, в избирательных пунктах строго соблюдают меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса.

Жители России смогут отдать свой голос за понравившихся кандидатов на думских и иных выборах с 17 по 19 сентября. Итоги голосования будут известны 20 сентября