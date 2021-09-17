Портал дистанционного голосования в Москве подвергся атакам хакеров

Небольшие DDOS-атаки на портал дистанционного голосования зафиксировали в Москве, рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Фронтальные хакерские атаки идут на портал дистанционного голосования в столице. Система работает, но из-за очередей время ожидания увеличилось до пяти минут, передает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя штаба.

«У нас одновременно идут DDОS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные», — подчеркнул Венедиктов.

Выборы в Госдуму проходя с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними в России состоятся муниципальные и региональные выборы. Согласно решению ЦИК РФ, дистанционное голосование проходит в Москве и Севастополе, а также в Нижегородской, Мурманской, Курской, Ростовской и Ярославской областях.