Трудовое амбре. Экс-министр спорта Великобритании рассказала о привычке коллег голосовать подшофе

Бывший министр по делам спорта и гражданского общества Великобритании Трэйси Крауч в одном из интервью призналась, что довольно много парламентариев злоупотребляют спиртными напитками во время голосований. В подтверждение своих слов, политик указала, что очень часто до нее доносилось характерное амбре, исходящее от коллег.

Крауч посетовала, что, «столкнувшись с перегаром», она очень огорчилась: нетрезвые политики либо игнорировали процесс голосования, либо «поддерживали не то», что, по ее мнению, «было нужно».

При этом экс-министр не стала лукавить и сказала, что сама увлекалась походами в бары, находящимися на территории Вестминстерского дворца.

«Но я стараюсь не пить в Вестминстере. Не то чтобы я борюсь за какие-то высокие принципы в отношении распития алкоголя в парламенте. Просто мне кажется, что меня расстроило, разочаровало число людей, которые проходят через коридоры для голосования и от которых разит перегаром. Не очень приятная обстановка», — поделилась Крауч.

ФБА «Экономика сегодня» / Андрей Зубарев

Стоит отметить, что на территории дворца расположено около 30 баров. Деятельность питейных заведений разрешена, а наказаний для пьяных министров не предусмотрено. Единственное, что грозит политикам за нетрезвое состояние — получить запрет на покупку алкоголя в парламенте, но только в том случае, если будет зафиксирован факт пьяной драки.